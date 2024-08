El líder eclesiástico comentó que el muchacho de 22 años puede ser una figura ejemplar para los otros jóvenes y adolescentes en su lucha por salir adelante y tener disciplina, no solo en el deporte sino también en la vida; además, reconoció que durante su visita a la Basílica de Guadalupe la semana pasada, mostró su agradecimiento por las cosas buenas que le pasan a Mazatlán.

“La verdad no es fácil llegar hasta donde está, no es simplemente estar en los momentos donde triunfas sino que es todo un proceso, mismo que en su caso lleva muchos años de un gran esfuerzo, una gran constancia de su parte y en ese sentido es una inspiración para que todo joven, aun cuando no sean atletas, se inspiren y hagan lo mismo.

“La misma palabra de Dios nos dice: ‘fíjense en los que corren en las olimpiadas y vean cómo implementan mucho esfuerzo, muchas condiciones, mucha disciplina por un premio material, así que cuanto más, debemos esforzarnos en la vida por cumplir nuestra misión en este mundo’. Entonces, siempre los atletas, y especialmente los olímpicos, son una inspiración para toda la juventud”.

De igual modo, alentó a los padres de familia a educar a sus hijos mediante el fomento a la disciplina en la vida, mientras que comentó que los logros de Marco Verde deberían ser tomados como ejemplos claros para los nuevos atletas y las personas que se esfuerzan en la vida.

“Ojalá que se promueva este ejemplo de Marco Verde entre los adolescentes y jóvenes del sur de Sinaloa, para que ellos sean muchachos sanos, muchachos que busquen siempre el bien y el orden en sus vidas, que vayan consiguiendo sus metas legítimas en la vida y que los padres de familia fomenten en sus hijos el buscar siempre esa vida disciplinada, esa vida constructiva y esa actitud positiva que los lleve a grandes cosas”.