De igual forma, descartó que Verde tenga una lesión en la mano derecha como se manejó previo al combate con el indio Nishant Dev, a quien venció en el duelo de cuartos de final.

“No, no, no, lo que pasa es que hace como un mes y medio, más o menos, en un entrenamiento se lastimó la mano, pero ya lo vienen atendiendo los doctores y no ha tenido ningún problema al día de hoy. Obviamente ustedes saben que en el alto rendimiento hay lesiones de todo tipo, en nosotros es siempre en las manos, pero él está bien, está fuerte, ha sido atendido oportunamente. Al cien por ciento y está motivado y estamos seguros que va a llegar a las finales”, explicó.