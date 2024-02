“Hemos conseguido más oros, en softbol se obtiene un oro importante, este fin de semana beisbol gana las dos categorías, con ellos se ha venido trabajando muy bien los últimos dos años, todo el proceso todo el año, desde sus ligas hasta el proceso de nosotros. Ellos el año pasado lograron un oro y plata”.

Verde Rosas señaló que la disciplina de handball es tricampeona en la categoría Mayor de los Juegos Conade en la etapa estatal.

“El futbol también levanta sus resultados, ahora obtiene una plata y un bronce, pero creo que lo más importante que hay que destacar es que hoy son más mazatlecos que van a formar parte de la selección que es algo importante y en lo que hemos trabajado.

“Cambió mucho la mentalidad del deportista a que ya no se queden en el estatal, que no sea el único objetivo, que no nada más se entrenaba para el estatal, ahora el estatal es parte del trámite de su preparación porque su base es con miras a un Nacional”.