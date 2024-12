Max Purcell, jugador de dobles ganador de dos Grand Slam, ha ingresado en una suspensión provisional voluntaria bajo las reglas antidopaje del tenis.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció la sanción en un comunicado el lunes después de que el australiano de 26 años admitiera haber violado el Artículo 2.2 del Programa Antidopaje del Tenis “relacionado con el uso de un Método Prohibido”.

Purcell dijo en Instagram que había “recibido sin saberlo una infusión intravenosa de vitaminas por encima del límite permitido de 100 ml”.

Purcell dijo que había informado a la clínica médica que la infusión debía ser inferior a 100 ml porque era un deportista profesional, pero que los registros médicos que recibió mostraban que la IV había sido superior a ese nivel.

“Esta noticia fue devastadora para mí porque me enorgullezco de ser un atleta que siempre se asegura de que todo sea seguro según la WADA”, escribió Purcell. “Voluntariamente proporcioné esta información a la ITIA y he sido lo más transparente posible tratando de dejar atrás toda esta situación”.

La ITIA dijo que la suspensión entró en vigor el 12 de diciembre, y el tiempo servido bajo suspensión provisional se acreditará contra cualquier sanción futura. La duración del tiempo de la suspensión voluntaria no fue especificada por la ITIA.

“Durante la suspensión provisional, se prohíbe a Purcell jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”, se lee en el comunicado de la ITIA.

Purcell, junto con su compatriota Jordan Thompson, ganó el Abierto de Estados Unidos en septiembre y ganó Wimbledon con su compatriota Matthew Ebden, en 2022. Actualmente está clasificado No. 12 en dobles.

También terminó como subcampeón en la final de dobles del Abierto de Australia dos veces, en 2020 y 2022.

Purcell, clasificado No. 105 en individuales, no fue parte de las listas de entrada del Abierto de Australia publicadas a principios de este mes y no recibió una invitación ni figuró en las entradas de clasificación.