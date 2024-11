La Presidenta aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a Álvarez y Sulaimán por su presencia en la tradicional ‘mañanera’, y resaltó los valores del pugilista, quien, a su juicio, es un orgullo para México.

“Nos da mucho gusto tener a la familia Sulaimán y al Canelo. Es orgullo de México. No solo porque es un campeón que pone en alto el nombre del país. Tengo el privilegio de haber platicado con él varias veces y he conocido al hombre, más allá del boxeador. Es un hombre muy completo, no solo por la disciplina que tiene, sino por sus valores, que los transmite a su familia y a todo México”, destacó.

Por su parte, Saúl Álvarez expresó su entusiasmo por respaldar cualquier iniciativa que promueva el deporte en México, particularmente aquellas que beneficien a los jóvenes.