La esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jake Paul ha sido cancelada, según lo confirmó el polémico youtuber estadounidense en sus redes sociales. Paul acusó a Canelo de evitar el combate y afirmó que él es la nueva cara del boxeo.

Diferentes insiders del boxeo, como Mike Coppinger, señalaron que aunque las negociaciones estaban avanzadas, el acuerdo nunca fue completamente cerrado. Además, la pelea perdió viabilidad cuando se anunció la firma de Canelo con Riyadh Season para un contrato de cuatro combates.

“Última hora: Canelo Álvarez me esquivó. Es un esclavo que no tiene en cuenta el orgullo del pueblo mexicano que lo apoya en suelo estadounidense. No es de sorprenderse cuando durante toda su carrera no ha hecho nada por el boxeo fuera del ring”, mencionó Paul en una publicación en sus redes sociales.

“Soy la nueva cara del boxeo. No se puede tener la pelea más grande de 2025 sin que mi nombre esté involucrado. Cuando todos sus eventos fracasen y pierdan dinero, todos se darán cuenta de quién es el rey del deporte. (Soy) Mi propio jefe. No tengo dueño. Quieren verme fracasar, pero Dios tiene otros planes”.