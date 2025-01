“Sí, me estoy acercando (al retiro), obviamente. Pero me siento muy bien, mejor que nunca. Creo que 38 años sería el momento perfecto para comenzar a pensar en eso”, comentó Álvarez.

Durante la entrevista, Canelo reflexionó sobre su trayectoria, llena de desafíos y riesgos que, según él, lo han llevado a convertirse en uno de los mejores de su generación.

“He tenido peleas difíciles y otras que no necesitaba en esos momentos. Amo los desafíos, nunca miro mi récord y digo ‘hice esto’, pero mi entrenador me lo recuerda y siempre me impresiona todo lo que he logrado”, expresó.