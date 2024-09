Las cosas se empiezan a calentar bastante para la esperada pelea del próximo sábado 14 de septiembre entre Saúl “Canelo” Álvarez y Édgar Berlanga, que se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y pondrá en juego los tres cinturones de campeón mundial del peleador azteca.

A lo largo de los últimos meses, el púgil boricua no ha tenido mucho tacto con el monarca mundial de peso supermediano, y se ha dedicado a provocarlo con mucho ‘trash talk’, cuestionando varios aspectos de su boxeo, así como ‘poniendo el dedo’ en sus heridas, como él mismo ha reconocido, sin embargo, “Canelo” no tiene el más mínimo problema con ello.

En entrevista con PBC, el legendario boxeador tapatío de 34 años de edad aseguró que incluso le agrada la actitud de Berlanga, pues a este tipo de oponentes después le encanta derrotarlos, por lo que auguró que el de Puerto Rico recibirá una derrota muy humillante.

“Me gustan así. Me gusta que tengan confianza y que hablen mucho. Me gusta romperles la cara cuando juegan así. Estoy esperando con ansias ese día. Será la paliza de su vida”.

A menos de una semana de este combate, “Canelo” Álvarez también profundizó sobre cómo espera el enfrentamiento ante Édgar Berlanga, analizando que lo espera muy agresivo al arranque, pero después lo noqueará con su pegada, como ya le ha sucedido con varios de sus rivales.

“Los que se han comportado así los he terminado antes de los 12 asaltos y este no va a ser la excepción. Me lo imagino perfecto, sé cómo va a salir a tirar sus bombazos, pero va a ser muy difícil que me conecte, lo empezaré a golpear fuerte desde los primeros asaltos, haré que sienta mucho dolor”, explicó a TUDN.