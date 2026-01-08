Canelo Álvarez reaparece tras cirugía y apunta a septiembre para su regreso

La reaparición llega tras la derrota sufrida ante Terence Crawford en Las Vegas el pasado 13 de septiembre, combate que le costó el estatus de campeón indiscutido de los supermedios (168 libras).

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez inició su proceso de entrenamiento ligero después de someterse a una cirugía en el codo izquierdo. El púgil compartió imágenes en redes sociales ejecutando combinaciones de golpes al aire, como parte de su rehabilitación física en Guadalajara, con la mira puesta en regresar al ring en septiembre de 2026.

En las últimas semanas, Álvarez rechazó una propuesta de la Federación Internacional de Boxeo para enfrentar al cubano Osleys Iglesias, priorizando peleas de mayor prestigio y atractivo económico. La estrategia de su equipo busca asegurar retos que fortalezcan su legado.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, confirmó que el jalisciense mantiene su posición como clasificado número uno del organismo. Con el retiro de Crawford, el título mundial queda vacante y abre nuevas oportunidades para el mexicano.

¿Quién será el próximo rival del Canelo?

Las especulaciones apuntan a un posible enfrentamiento contra David Benavidez, aunque el entorno del Canelo muestra interés en explorar el mercado europeo. La opción de medirse al británico Hamzah Sheeraz en el Reino Unido gana fuerza, lo que marcaría el debut de Álvarez en territorio británico y abriría una ventana histórica para expandir su marca fuera de Estados Unidos.

El CMB espera definiciones en las próximas semanas, mientras la evolución del codo operado será clave para confirmar su regreso. La afición mexicana aguarda con expectativa el anuncio oficial de rival y sede para la tradicional fecha patria de septiembre, donde Álvarez buscará recuperar un cinturón mundial y escribir un nuevo capítulo de redención deportiva.