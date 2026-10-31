Canelo Álvarez recupera el trono Supermediano del CMB tras vencer por decisión unánime a Christian Mbilli

RIAD._ Saúl ‘Canelo’ Álvarez (64-3-2, 39 KO’s) volvió a colocarse en la cúspide del boxeo internacional tras derrotar por decisión unánime al invicto franco-camerunés Christian Mbilli (29-1-1, 24 KOs) en la Kingdom Arena de Riad, reconquistando con ello el campeonato mundial de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Los jueces dieron tarjetas de 117-110, 116-111 y 115-112. Aunque impuso condiciones durante los 12 asaltos y dejó en evidencia su superioridad sobre la Pantera Asesina, el nocaut quedó como la gran asignatura pendiente de una pelea en la que nunca logró derribar a su rival.

Acompañado en su caminata al cuadrilátero por el cantante de corridos tumbados Tito Double P tras entonarse el Himno Nacional Mexicano, Álvarez saltó al encordado con la determinación de recuperar el reinado de las 168 libras que había perdido 13 meses atrás. Desde los primeros episodios, el pugilista de Guadalajara impuso su frialdad y boxeo cerebral ante la acostumbrada agresividad de Mbilli, administrando distancias y bloqueando con guardia alta los ataques del rival.

El combate comenzó a decantarse a favor del mexicano a partir del quinto y sexto asalto, cuando soltó las combinaciones al rostro y castigó de forma severa la zona blanda del europeo. En el séptimo round, un par de ganchos de derecha de Canelo le sacudieron notablemente las piernas a Mbilli, dejando en evidencia el desgaste del retador. La frustración del franco-camerunés se reflejó en el octavo episodio, momento en el que el réferi le restó un punto en las tarjetas por asestar un golpazo ilegal en la nuca del tapatío.