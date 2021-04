MÉXICO._ Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que la inseguridad que se vive en México lo ha alejado del país y reveló que en 2018 se vio obligado a negociar la liberación de uno de sus hermanos quien fue secuestrado.

En un episodio de In Depth con el periodista Graham Bensinger, el pugilista indicó que él no Gobierno no hace nada por resolver los problemas que se viven en el país.

“Hay mucha inseguridad, mucha. Por eso ya no estoy mucho en México, porque no es seguro. Peor aún para mí y para mi familia, y el gobierno no está preocupado por esto. Están preocupados por otras cosas”.

El pugilista mencionó que no confía en la policía y reveló que en diciembre de 2018, previo a su pelea contra Rocky Fielding, negoció por tres días la liberación de uno de sus hermanos quien fue secuestrado.

“Durante tres días negocié con esos imbéciles para que lo dejaran ir. Tres días, y además tuve que pelear ese sábado, y mil entrevistas y todo y nadie supo nada de esto”.