MÉXICO._ El pugilista mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez reveló que se ha convertido en un vegano, dieta con la que espera vivir un 2022 histórico, así como lo hizo en el 2021.

“La verdad es que no soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido y no es algo que lo agarré de una así y que dejé todo lo que comía antes de un chinga..., no. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no tengo ningún problema, pero sí trato de mantener toda semana comiendo vegano”, declaró en entrevista para la cadena ESPN.

“Me siento muy bien, mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento fuerte, del estómago muy bien, lo recomiendo mucho”.