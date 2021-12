$!Canelo Álvarez revira a cuestionamientos del padre de Benavidez y critica a su hijo

MÉXICO._ Saúl Álvarez ha sido muy cuestionado por su nuevo objetivo al querer enfrentarse a Ilunga Makabu. El padre de David Benavidez considera inexplicable que desde el “Canelo” Team rechacen la pelea contra el “Bandera Roja”. Ante las insinuaciones de que Canelo tiene miedo, el propio mexicano les respondió.

“Sinceramente Benavidez no me aporta nada. Díganme con que campeón ha peleado antes él o Jermall Charlo. La verdad no me interesa, igual sé que los haters siempre serán haters”, explicó el boxeador tapatío en una entrevista para World Boxing News.