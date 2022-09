“Es como si fuera una limpieza de meniscos en las rodillas. Tengo muchas callosidades, muchos excesos y con láser me los van a quitar. Serán seis semanas de recuperación”, dijo Álvarez, quien brindó detalles respecto a su próxima intervención en la mano.

“Le agradecí a Golovkin por estas tres grandes peleas que tuvimos. Se comportó muy bien, él es un peleador fuerte, sabe boxear y manejar muy bien su guardia. No es fácil entrar por su jab. No fue fácil, pero di lo mejor a pesar de mis cosas y me quedo tranquilo”, concluyó.

(Con información de AS México)