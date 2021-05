MÉXICO._ Saúl Álvarez vive un momento de gran plenitud tanto arriba como abajo del ring. Y es que la semana pasada estaba derrotando al inglés Billy Joe Saunders y este sábado dio el sí para casarse por lo civil con Fernanda Gómez, con quien tiene una hija de tres años llamada María Fernanda.

De acuerdo a la periodista de Univisión, Chamonic, como se hace llamar en su cuenta de Instagram, los invitados a la boda del pugilista comenzaron a llegar desde el viernes a Guadalajara, para de ahí trasladarse a Punta Mita en Nayarit, uno de los lugares favoritos de la pareja y donde se celebró la boda.

Asimismo, se detalla que “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez estuvieron recibiendo a los invitados el viernes y se les brindó una pequeña fiesta, donde incluso se aprovechó para darles información del magno evento que se celebró este sábado.

La propia periodista Chamonic ya había informado desde días atrás que la boda por el civil del boxeador con su pareja tapatía se celebraría el 15 de mayo, aunado a que la boda religiosa se tiene considerada para el próximo 22 de mayo.

No obstante, semanas atrás se le había cuestionado a “Canelo” Álvarez sobre la posible boda, situación que no confirmó, pero que tampoco desmintió.

“Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, expresó el mejor libra por libra en entrevista con el programa “Despierta América”.