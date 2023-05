“Mi objetivo es la revancha con Bivol, pero veremos cómo se comporta y estamos uno volteando, pero se complican las negociaciones y hay muchas peleas interesantes y queremos la más importante para la afición”, dijo el campeón mexicano durante la presentación de su torneo No Golf No Life .

Tras derrotar el pasado 6 de mayo al británico John Ryder en Zapopan, el tapatío se tomó un descanso del boxeo, puesto que ni siquiera habló con su equipo para plantear el rival para septiembre.

“No, tomamos dos semanas de descanso, no hemos hablado de boxeo. Mis manos están bien y la siguiente semana tendremos algo en concreto, un camino, pero como les dije, es la pelea que buscamos (Bivol) y hay muchas interesantes”, dijo el ‘Canelo’.

Canelo presentó este viernes la segunda edición del torneo No Golf No Life en el Club de golf Bosque Real, que será a beneficio de First Tee, donde dejó en claro su amor por este deporte, pero que no sabe si lo jugará de forma competitiva.

“Representar al resto del mundo estoy en eso porque a lo mejor estoy concentrado para la pelea de septiembre. Ya veremos la semana que viene lo que viene para septiembre y estoy en eso. Primero lo primero”, sostuvo.

El ‘Canelo’ estuvo acompañado en la rueda de prensa por Carlos Bremer, CEO Grupo Value; Agustín Pizá, director First Tee México; León Salame, director operaciones Club de Golf Bosque Real, y Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

“Aprecio sus palabras, las valoro y no hay mucho que decir y mucho agradecimiento, espero que esto dure mucho y hagamos grande este torneo No Golf No Life. Un día estuve en sus zapatos con muchas ganas de ser alguien en la vida, de ser campeón mundial. Nunca imaginé lo que iba a lograr y hay muchas cosas que no conocía y pongan todo de ustedes, pongan el corazón y la disciplina es la base”, dijo Álvarez.