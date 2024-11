En los últimos días, el mundo del boxeo ha sido testigo de un debate candente sobre las peleas entre boxeadores profesionales e influencers. El principal representante de estos últimos, Jake Paul, volvió a ser el centro de la controversia luego de retar al campeón mundial mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. El desafío ocurrió después de que Paul se impusiera a la leyenda del boxeo Mike Tyson, generando gran revuelo en el deporte.

Este no es el primer reto que Jake Paul lanza a “Canelo”, ya que en los últimos años el influencer ha desafiado varias veces al actual campeón de peso supermediano, siempre recibiendo respuestas negativas por parte de la leyenda mexicana. Sin embargo, Saúl Álvarez no ha cerrado por completo la puerta a una posible pelea con Paul. La diferencia es que, en esta ocasión, el mexicano ha dejado claro que podría considerar un enfrentamiento, pero no de la manera que Jake Paul espera.