“Sé que la gente dice que he perdido algunas habilidades y lo entiendo. Sé que no lucí de la mejor forma en la última pelea. Sólo puedo decir que esperen a 30 de septiembre y ya verán por sí mismos mi condición”, dijo el campeón mexicano.

Canelo intentará realizar la tercera defensa de sus títulos contra Charlo, en el que será el primer enfrentamiento de la era de los cuatro cinturones que enfrenta a dos campeones indiscutibles.

“Estoy muy contento de estar de nuevo aquí en una pelea grande, una pelea entre dos peleadores indiscutibles. Gracias a PBC, Al Haymond y al equipo Charlo por hacerlo posible. Gracias, Eddy, por siempre estar conmigo. Voy a dar lo mejor de mí en el entrenamiento, para llegar lo mejor posible a la pelea. No será una pelea fácil, pero son las que me gustan. Los espero el 30 de septiembre ya sea que lo apoyen a él o a mí, no dejen de verla porque son las peleas grandes que todos queremos ver.