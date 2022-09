“Estoy contento de regresar al cuadrilátero, muy emocionado, después de la pelea pasada (derrota ante Dmitry Bivol). Obviamente dolió mucho ese resultado, pero me siento contento de estar nuevamente en el ring. El sábado haremos lo mejor para ganar y espero en Dios que así sea”, dijo el “Canelo”.

“Bajo presión peleó mejor. Quiero terminar esta pelea antes de los 12 rounds. Se que no será fácil, pero yo viene a lograr lo complicado. Me emociona y me motivé mucho para entrenar. Sé que tengo un gran rival, fuerte e inteligente, pero esa es mi tirada”, dijo el “Canelo”.

Canelo ahora sólo reveló que su objetivo es que con la trilogía se termine esta rivalidad, la cual se inició en 2017 con un empate y continuó en 2018 con un triunfo para el mexicano.