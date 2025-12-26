$!Canelo sorprende a su hija con un auto de lujo en Navidad

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a acaparar la atención en redes sociales tras el espectacular regalo que entregó a su hija Emily durante la celebración navideña.

El boxeador mexicano decidió obsequiarle un Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé, uno de los modelos más exclusivos de la firma alemana, cuyo valor supera los dos millones de pesos.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran el vehículo adornado con un moño y detalles del interior y exterior, reflejando el nivel de lujo y sofisticación del obsequio. El gesto fue celebrado por miles de seguidores, quienes destacaron la cercanía del pugilista con su familia y su faceta como padre.