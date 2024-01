El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez se encuentran entre los nominados a Peleador del Año 2023 por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Entre las diversas categorías en las que el CMB abrió su votación para los aficionados están la del Campeón del Año, Pelea del Año, Nocaut del Año, Regreso del Año, Revelación del Año, Mejor Pelea, Evento del Año y Pelea más Dramática.

En link de la votación es https://forms.gle/TqRfvJXsubfpqmXz9.

PELEADOR DEL AÑO

Terence Crawford

Invicto, 40 victorias con 31 KO’s, ex campeón ligero, ex campeón indiscutible superligero y actual campeón indiscutible welter. Crawford derrotó al entonces invicto Errol Spence Jr. vía TKO en el noveno para conquistar la máxima gloria en las 147 libras.

Naoya Inoue

Invicto, ex campeón minimosca, ex campeón supermosca, ex campeón indiscutible gallo, actual campeón indiscutible supergallo. Este 2023 derrotó al previamente invicto Stephen Fulton para conquistar la corona WBC y se convirtió en monarca indiscutible de las 122 libras derrotando a Tapales.

David Benavidez

El “Monstruo Mexicano” tuvo un año increíble al derrotar a dos grandes rivales. El primero, Caleb Plant vía UD y el segundo Demetrius Andrade, quien se encontraba invicto.

Saul Álvarez

“Canelo” se mantuvo activo este 2023 con dos peleas. La primera contra John Ryder en su esperado regreso a casa y la segunda derrotando a Jermell Charlo en forma abrumadora. De esta forma se mantuvo como campeón supermediano indiscutible.

Kenshiro Teraji

Se ha convertido en uno de los campeones más constantes en la última época. Tras sufrir su única derrota en el 2021 el japonés volvió a la elite del deporte y en el 2023 derrotó a Anthony Olascuaga por TKO y posteriormente a Hekkie Budler también vía TKO.

Devin Haney

Devin tuvo un año bastante activo. En mayo defendió su corona indiscutible de peso ligero derrotando a la leyenda ucraniana Lomachenko en una pelea llena de estrategia. Posteriormente, subió a superligero para conquistar su segunda división retando al campeón superligero Regis Prograis y lo derrotó ampliamente vía UD.

PELEA DEL AÑO

O’Shaquie Foster vs. Eduardo Hernández

El campeón superpluma WBC defendió con éxito su título tras una reñida contienda. A pesar de ir atrás en dos tarjetas, Foster se empleó a fondo para noquear al retador obligatorio mexicano.

Devin Haney vs. Vasiliy Lomachenko

Haney derrotó al idolo ucraniano Loma por decisión unánime en un combate sumamente parejo. Con esta victoría Devin defendió su corona indiscutible de peso ligero por segunda ocasión.

David Benavidez vs. Demetrius Andrade

El “Monstruo Mexicano” cerró un gran año derrotando a Andrade vía una actuación brillante. La pelea llegó sólo al 6º round debido al imponente desempeño de Benavidez.

Luis Nery vs. Azat Hovhannisyan

“Pantera” Nery tuvo que emplearse a fondo para derrota al duro armenio. Tras un combate reñido, el mexicano detuvo a Azat en el round 11.

Julio César Martínez vs. Ronal Batista

El campeón mosca WBC detuvo al duro retador panameño por TKO en el round 11 en lo que fue una batalla de poder a poder.

Arthur Beterbiev vs. Anthony Yarde

El campeón invicto semicompleto, quien tiene un porcentaje de KO del 100%, sorteó aguas profundas para llevarse la victoria. Yarde pusó en malas condiciones a Beterbiev; sin embargo, el poder de puños del campeón se hizo latente de nuevo para conseguir la victoria por KO.