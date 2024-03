“Va a ser algo diferente, ya he estado en esa posición antes, cuando dos mexicanos se enfrentan. Va a ser todo un fin de semana de mexicanos, de banda en la calle, de norteño, de banderas mexicanos y eso me motiva y me tiene muy orgulloso. Imagínate, dos mexicanos acaparando la atención a nivel mundial, es historia y me siento orgulloso de eso”, agregó Saúl.

El tapatío será el primer peleador en la historia tras lograr tres defensas de sus cuatro cinturones, algo que Canelo no da por sentado.

“Significa mucho para mí porque vine al boxeo y estoy en el boxeo para hacer historia, y eso me hace el único de la historia. Toda mi carrera he buscado y estoy buscando hacer una historia grande y es una prueba de que lo estoy haciendo. Estoy muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo, la primera entre dos mexicanos de indiscutidos. Contento, con mucha motivación y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. ¡Viva México cabrones!”.

Sobre las cualidades de Munguía, Canelo dijo: “Es un gran peleador, que tira muchos golpes, fuerte, disciplinado, que tiene hambre de triunfo y eso lo va a motivar a dar lo mejor de sí el 4 de mayo. Eso me gusta a mí, me gustan los retos, que sean como yo que quieren dar todo arriba del cuadrilátero y que la gente lo vea, porque cuando los dos van con esa mentalidad, la gente lo aprecia, lo ve y lo disfruta y eso es lo que me motiva”.

El ex boxeador y promotor de Munguía, Óscar de la Hoya subió al estrado para agradecer a Canelo Álvarez por brindarle la oportunidad a Munguía de pelear por todos los títulos de las 168 libras.

“No hay mejor peleas que entre dos mexicanos”, subrayó De la Hoya que fue el promotor de Canelo por muchos años y ha tenido varios encontronazos con él en el pasado reciente.

“Es un gran logro enfrentar al mejor peleador de esta época. (...) Estoy muy contento y motivado para esta pelea del 4 de mayo”, indicó Munguía.