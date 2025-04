Este jueves, el cabeza de serie No. 2 superó en tercera ronda al alemán procedente de la fase previa Daniel Altmaier por 6-3, 6-1 en una hora y 26 minutos.

El español no ha dejado escapar más de tres juegos por set desde que vio cómo Francisco Cerúndolo se adelantaba este miércoles en su estreno en esta edición del ATP Masters 1000 de Montecarlo. Promedia 1.25 por parcial desde entonces: vs Cerúndolo 6-0, 6-1 y vs Altmaier 6-3, 6-1.

“Ha sido un gran partido”, reconoció Alcaraz en la entrevista a pie de pista. “La verdad que el resultado no refleja lo difícil que ha sido, sobre todo el primer set que ha estado muy ajustado. Grandes rallies, una gran batalla, estoy muy contento de haber cogido el buen ritmo, de haber mantenido la buena concentración durante todo el partido.

“En el segundo, he podido ser un poco más yo mismo, jugar más agresivo, sin miedo y creo que ha salido hoy un partido perfecto”, añadió el español. “Estoy muy contento de ir poco a poco a más, sintiéndome cada vez mejor en tierra”.

En cuartos de final se medirá al francés Arthur Fils. “Creo que va a ser un partido muy complicado contra Arthur, ya que viene jugando a un gran nivel. Creo que va a ser bonito de jugar y bonito de ver”, señaló sobre su próximo reto en Montecarlo.

(Con información de ATP)