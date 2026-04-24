Carlos Alcaraz confirma su baja en Roma y Roland Garros

Carlos Alcaraz anunció este viernes a través de las redes sociales su ausencia en el Internazionali BNL d’Italia y en Roland Garros.

El No. 2 del PIF ATP Rankings sufrió una lesión en la muñeca derecha y, después de someterse a pruebas médicas, ha decidido dar por terminada su temporada de arcilla 2026. Alcaraz es el vigente campeón en Roma y Roland Garros, donde levantó tres puntos de campeonato para vencer a Jannik Sinner en una histórica final.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, indicó Alcaraz a través de las redes sociales. “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.