Carlos Alcaraz confirma su baja en Roma y Roland Garros

Carlos Alcaraz anunció este viernes a través de las redes sociales su ausencia en el Internazionali BNL d’Italia y en Roland Garros.
El No. 2 del PIF ATP Rankings sufrió una lesión en la muñeca derecha y, después de someterse a pruebas médicas, ha decidido dar por terminada su temporada de arcilla 2026. Alcaraz es el vigente campeón en Roma y Roland Garros, donde levantó tres puntos de campeonato para vencer a Jannik Sinner en una histórica final.
“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, indicó Alcaraz a través de las redes sociales. “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.
El español compitió por última vez la pasada semana en el Barcelona Open Banc Sabadell, donde tuvo que retirarse tras disputar el primer partido del torneo.
Alcaraz perdió el No. 1 mundial ante Sinner tras ser derrotado por el italiano en la final de Montecarlo. El murciano, situado a 390 puntos de Sinner en el PIF ATP Rankings, protege mil en Roma y 2 mil en Roland Garros.
El español firmó un histórico inicio de 2026 al ganar 16 primeros partidos de la temporada según el Infosys ATP Win/Loss Index, incluyendo la conquista del ATP 500 de Doha y el Abierto de Australia, donde completó la colección del Grand Slam.