Carlos Alcaraz vivió un reencuentro muy especial en Roland Garros.

El vigente campeón regresó este miércoles a la Court Philippe-Chatrier, el escenario en el que vivió algunas de las emociones más intensas de la pasada temporada. Entre los muros del mayor templo de arcilla el español conoció la gloria, levantando su primera Copa de los Mosqueteros, y también el dolor, quedando a un paso de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, con la atenta mirada de París como telón de fondo. Dispuesto a recuperar un sabor dulce en el Bosque de Bolonia, el murciano volvió a saludar al graderío del estadio principal, con la oportunidad de volver a sonreír ante sus butacas.

“Esta pista me encanta”, declaró sobre la pista Alcaraz, que ya acumula 20 victorias en Roland Garros. “He hecho grandes cosas en ella, he vivido grandes momentos y también algunos malos, de los que he aprendido. Adoro jugar aquí, creo que se adapta muy bien a mi tenis. Siempre que he saltado a esta pista creo que he logrado hacer un buen tenis. Espero que la gente salga con una sonrisa cuando me marcho de la cancha. Amo competir en Roland Garros y jugar en la Philippe-Chatrier”.