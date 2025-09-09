Carlos Alcaraz ya roza el top 10 de tenistas con más Grand Slam en la era Open

Carlos Alcaraz Garfia, tras conquistar en el Abierto de Estados Unidos su sexto título de Grand Slam con apenas 22 años y 4 meses, ya roza el top 10 de tenistas con más títulos major habiendo desarrollado toda su carrera en la era Open, desde 1968, y con los seis que ya levantó aparece en el undécimo puesto de esa lista, el vigésimo segundo incluyendo a todos los jugadores desde que se empezó a jugar Wimbledon, el torneo tenístico más antiguo, en 1877.

Lo que está consiguiendo el joven tenista murciano tiene un mérito extraordinario y los números no hacen sino confirmarlo. Obviamente aún está lejos de los registros que alcanzaron los integrantes del conocido como ‘Big Three’, pero su evolución hace pensar en la posibilidad de que en un futuro más o menos lejano pueda llegar a sus guarismos.

Muy destacados aparecen en esa clasificación el serbio Novak Djokovic, que es el líder con 24; el español Rafa Nadal, segundo con 22; y el suizo Roger Federer, tercero con 20.

Como dato reseñable cabe indicar que a la edad que ahora tiene Alcaraz el mallorquín Nadal acumulaba cinco trofeos de los más grandes y tanto Djokovic como Federer sólo habían conseguido uno cada uno.

En 14 se quedó el estadounidense Pete Sampras, en 11 el sueco Bjorn Borg, en 8 los estadounidenses Jimmy Connors y Andre Agassi y el checo Ivan Lendl y en 7 el estadounidense John McEnroe y el sueco Mats Wilander.

Los otros jugadores que conquistaron más trofeos tenísticos de máximo nivel jugando antes de la apertura del deporte de la raqueta son los australianos Roy Emerson, Rod Laver, Ken Rosewall y John Newcombe con 12, 11, 8 y 7, respectivamente; los estadounidenses Bill Tilden con 10 y Richard Sears y William Larned, ambos con 7; los británicos Fred Perry y William Renshaw con 8 y 7; y los franceses René Lacoste y Henri Cochet, también con 7.