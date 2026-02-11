$!Carlos Zamora toma las riendas del atletismo sinaloense

CULIACÁN._ Humo blanco en la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, en su Asamblea Ordinaria, realizó la presentación de candidatos y elección de su nuevo presidente, Carlos Alfonso Zamora Rendón.

Con 21 votos a favor, el mazatleco, radicado en la capital del estado, fue electo para el periodo 2026-2030, en el que trabajará con los diferentes actores del deporte en Sinaloa para fomentar, desarrollar y consolidar a la disciplina a nivel nacional.