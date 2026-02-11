$!Carlos Zamora toma las riendas del atletismo sinaloense

CULIACÁN._ Humo blanco en la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, en su Asamblea Ordinaria, realizó la presentación de candidatos y elección de su nuevo presidente, Carlos Alfonso Zamora Rendón.
Con 21 votos a favor, el mazatleco, radicado en la capital del estado, fue electo para el periodo 2026-2030, en el que trabajará con los diferentes actores del deporte en Sinaloa para fomentar, desarrollar y consolidar a la disciplina a nivel nacional.
“La prioridad de la asociación serán los deportistas y los entrenadores, vamos a trabajar porque se tengan los apoyos, los fogueos necesarios para que Sinaloa siga siendo protagonista en el atletismo nacional”, expresó el nuevo presidente.
Como parte del comité saliente, el entrenador Juan Manuel Viera Campos formó parte de la mesa directiva de la asamblea. Además, como integrantes con voz y voto, estuvieron presentes los entrenadores “patasalada”, Paolo García Ríos y Francisco Maciel Soto.
NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Carlos Alfonso Zamora Rendón
Vicepresidente: Santiago Verdugo Heráldez
Secretario: Bianca Vanesa Yáñez Rodríguez
Tesorero: Noel Argelio Gastélum Delgado
Comisario: Juan Manuel Viera Campos
Vocal ‘A’: Jesús Enrique García Bojórquez
Vocal ‘B’: Héctor Herrera Ortiz