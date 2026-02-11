Más deportes
|
Atletismo

Carlos Zamora toma las riendas del atletismo sinaloense

Con 21 votos a favor, el mazatleco Carlos Alfonso Zamora Rendón fue electo presidente de la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa para el periodo 2026-2030, durante la Asamblea Ordinaria celebrada en Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/02/2026 09:38
11/02/2026 09:38

CULIACÁN._ Humo blanco en la Asociación Estatal de Atletismo de Sinaloa, en su Asamblea Ordinaria, realizó la presentación de candidatos y elección de su nuevo presidente, Carlos Alfonso Zamora Rendón.

Con 21 votos a favor, el mazatleco, radicado en la capital del estado, fue electo para el periodo 2026-2030, en el que trabajará con los diferentes actores del deporte en Sinaloa para fomentar, desarrollar y consolidar a la disciplina a nivel nacional.

“La prioridad de la asociación serán los deportistas y los entrenadores, vamos a trabajar porque se tengan los apoyos, los fogueos necesarios para que Sinaloa siga siendo protagonista en el atletismo nacional”, expresó el nuevo presidente.

Como parte del comité saliente, el entrenador Juan Manuel Viera Campos formó parte de la mesa directiva de la asamblea. Además, como integrantes con voz y voto, estuvieron presentes los entrenadores “patasalada”, Paolo García Ríos y Francisco Maciel Soto.

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: Carlos Alfonso Zamora Rendón

Vicepresidente: Santiago Verdugo Heráldez

Secretario: Bianca Vanesa Yáñez Rodríguez

Tesorero: Noel Argelio Gastélum Delgado

Comisario: Juan Manuel Viera Campos

Vocal ‘A’: Jesús Enrique García Bojórquez

Vocal ‘B’: Héctor Herrera Ortiz

