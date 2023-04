Está claro que las luces se las llevarán LaVine, DeRozan y en menor medida, Vucevic, como los máximos anotadores del equipo. O incluso un Coby White que viene teniendo un gran cierre de Fase Regular (19 puntos ante Memphis). Pero lo cierto es que la base de este buen momento de Chicago se construye en defensa (quinta mejor de la liga en los últimos 10 partidos) y es allí donde los nombres de Beverley y Caruso saltan a escena.

Ninguno de los dos suele pasar de los 5 o 6 puntos por partido y tampoco tienen estadísticas espectaculares en otros rubros. Pero la solidez que le están dando los dos guardias titulares en el campo propio, es una ventaja que Chicago no tuvo durante buena parte del año: Beverley llegó a mediados de febrero, mientras que Caruso se perdió 14 encuentros por lesión y tampoco abrió el año como titular indiscutido. La mejor versión del equipo apareció en el momento más importante de la campaña.

Todas las formaciones que combinan a Caruso y Beverley vienen funcionando a la perfección para los Bulls. Sin contar la buena tarea de este domingo ante Memphis, acumulaban 520 posesiones juntos, con un Net Rating espectacular de +10.9, sostenido por un rendimiento superlativo en defensa: rating de 106.2. En comparativa, la mejor defensiva de la NBA, justamente en manos de sus rivales de este domingo, permite un rating de 110.7.

Chicago tendrá un partido clave este martes, recibiendo a los Atlanta Hawks, en su última oportunidad de subir algún escalón en el Play-In y quizá alcanzar el partido de 7° vs. 8°, con un boleto de clasificación directa a Playoffs (hoy tendrían que jugar el de 9° vs. 10°). Y a la hora de enfrentar a unos Hawks con Trae Young y Dejounte Murray como estrellas, los Bulls no podrían pedir más que esta dupla de guardias defensivos que están construyendo una muralla para proteger el perímetro.