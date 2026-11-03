Casa Llena en Torneo de El Cid

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, una vez más por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, pero antes, comentarles de la gran experiencia que tuvimos toda la semana anterior con la realización del torneo de tenis ITF M15 que se efectuó en las mesas de El Cid Resorts y que tuvo una gran participación y un final inesperado.

Por nuestra parte vaya una felicitación para los componentes del comité organizador que, encabezados por Pepe Velazco tuvieron un gran reto con este tipo de eventos y que tuvo un final feliz.

Además, mencionar la participación de raquetas juveniles locales que causaron una grata impresión y mostraron de lo que serán capaces en un futuro próximo.

Muy bien, este tipo de eventos muestran la cara de atención que se tiene en los principales destinos de playa y por lo que corresponde a El Cid, no es para menos con las acreditaciones que en ese tipo de poseen, principalmente en todos los confines del complejo que preside Carlos Berdegué.

Enhorabuena y mostraron que están listos para los grandes retos en materia deportiva.

ANUAL DE EL CID. – Y ya que hablamos de la hospitalidad y la capacidad de atención que se tiene en El Cid, desde el lunes anterior se dieron a la tarea de atender a alrededor de 240 golfistas que se dan cita a sus instalaciones para la realización de la edición numero 52 del Torneo Anual de Golf.

Desde el lunes anterior se dio la presencia de jugadores que vienen en pos de conseguir uno o varios de los premios que suman la cantidad de 4 millones de pesos que serán entregados, ojalá y todos, el domingo anterior.

Y decimos que ojalá y todos porque hay 4 premios a los hole in one o los que se produzcan, ya que son 4 los hoyos designados para hole in one.

Pero, además, los atractivos premios en metálico que se destinaron para las mejores aproximaciones y que van de los 100 mil pesos hasta 10 mil, en seis premios diferentes en cada uno de los hoyos par 3.

Eso entre otros muchos premios más, entre ellos el kit de bienvenida, un premio de 100 mil pesos para los madrugadores, es decir, aquellos que consiguieron boleto por registrarse tempranamente, y la atención que se brinda en alimentos y bebidas entre otras cosas y sorpresas más.

En fin, se inició una semana de mucha actividad en El Cid, y será hasta el domingo cuando, en fiesta especial, se entreguen los premios correspondientes a los ganadores.

Mientras tanto, mañana jueves se celebrará el torneo de putt que tendrá un formato de calificación para los mejores 32 y la gran final con sus rondas correspondientes, hasta conocer a los finalistas que tendrán 35 y 20 mil pesos de premios.

Y al final del día, el cóctel rompehielos en donde se inaugurará el torneo en medio de una gran fiesta donde, además, se cerrarán las apuestas en skins.

En fin, una semana completita que además de los jugadores, dará la bienvenida a sus acompañantes que, en una buena cantidad, cargan hasta con el perico a fin de disfrutar las playas del puerto.

Y por hecho, field completo a 240 jugadores que llenarán la casa club de El Cid, principalmente desde el jueves en el torneo de putt.

Por allá nos vemos...

HOSPITAL MARINA. – Ayer se realizó una reunión entre los organizadores del Torneo CanAmer, en donde surgieron interesantes cuestiones, enfocadas principalmente en el crecimiento del evento que originalmente está programado sólo para jugadores extranjeros y será por estricta invitación.

Ya daremos pormenores del torneo que se cocina para efectuarse con escenario en El Cid Resorts y con el patrocinio del Hospital Marina.

Y nos vamos, a otra cosa mariposa, aquí la cortamos, seguiremos primero diosito la semana venidera, cuídese que nada le cuesta. Saludos.