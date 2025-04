Casi lleno el Semana Santa

FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de nueva cuenta por estos rumbos con comentarios de los acontecimientos más importantes en el mundo de los bastones, a lo que te truje....

SEMANA SANTA. – De acuerdo con los reportes que hemos obtenido en torno a la realización del tradicional Torneo de Semana Santa programado para efectuarse los días 18 y 19 del presente en el Club Campestre de Mazatlán, ya sólo queda espacio para 7 parejas con lo que el field quedaría finiquitado hasta una semana antes de su celebración.

Eso ya es prácticamente algo natural, los torneos que se han realizado en nuestro entorno anteriormente, ha reflejado una respuesta total de los jugadores de la región, no sólo mazatlecos, sino de otros sitios de nuestro Sinaloa y de Nayarit, principalmente de Tepic, ya que se deja venir una buena cantidad de jugadores coras.

Los informes nos reflejan que, hasta estos momentos, ya hay alrededor de 23 parejas listad para participar en la contienda por definir el destino de los 120 mil pesos que fueron designados para repartirse, 40 mil entre las mejores aproximaciones a la bandera en los cuatro pares tres, así como 80 mil para los seis primeros lugares en ambas categorías establecidas, tres y tres...

El formato que se aplicará en la justa, será a la bola baja el viernes y el sábado cambiará a la mejor bola, a gogó, para que al final de cuentas, se proceda a la selección de los tres primeros puestos de cada categoría y se proceda a la premiación, todo en efectivo.

Aún quedan espacios para los interesados, que deberán cubrir una cuota de registro de 5 mil pesos por equipo, es decir, por cada dupla que se registre en la categoría A que recibirá a jugadores con 0 a 13 de hándicap p la B con jugadores de 14 a 28 de hándicap.

Si aún no has realizado tu registro, puedes comunicarte con Paty al 6699 801570, y asegurar tu espacio, la verdad que se pone interesante, además de que el fin de semana Santa será productivo para algunos.

Por allá nos veremos...

MARINA MAZATLÁN. – Otro evento que ha producido expectación es el que se efectuará en el campo Marina Mazatlán por el mes de mayo y que tiene como uno de los premios más atractivos, un pase para asistencia con hospedaje y entradas a uno de los principales eventos de la PGA, el Masters de Augusta, se irá a chaleco.

Es decir, que ese premio está destinado para hole in one en el hoyo 12, pero en caso de que no se registre, se irá a rifa en la ceremonia de premiación.

El cupo para jugadores está limitado a sólo 140.

Ya están abiertos los registros en la administración del campo Marina Mazatlán a un costo de 7 mil pesos por jugador y el formato admitirá equipos de 4 jugadores.

Será una sola categoría la que esté en juego, ya que, además, se establecen premios para las mejores aproximaciones a los hoyos par 3 y van desde efectivo hasta certificados de negocios ligados al campo.

Más información al respecto, en el campo Marina Mazatlán que, por cierto, luce como en sus mejores tiempos tanto en la conservación del campo, así como la afluencia de jugadores que no dejan de disfrutarlo y se ve muy concurrido.

BAJO TECHO. – Cambiando un poco del golf al tenis, ya estamos listos para la apertura del Torneo de Tenis legado bajo techo que se efectuará este lunes por la tarde noche en los campos del Club Deportivo Muralla.

El evento ha sido diseñado con base en el formato antiguo de los tradicionales bajo techo, realizado en el edificio social del Deportivo Muralla por allá por la Sixto Osuna casi al llegar a Olas Altas, de los cuales nos tocó presenciar la mayoría, ya que a partir de los años 70 nos hicimos socios y estuvimos en el nacer del tenis en la unidad deportiva.

Incluso nos tocó tirar unos raquetazos en la primera cancha de tenis de cemento ubicada en la Unidad Deportiva, precisamente donde está la primera cancha de basquetbol, bueno, pensamos que aún está en ese sitio, porque la verdad, tenemos rato que no nos hacemos presente en los campos de El Venadillo.

Nos tocará presenciarlo y más que otra cosa, estar incluidos en la ceremonia de inauguración, como maestros de ceremonias, si es que la voz nos lo permite ya que en estos momentos estamos prácticamente enronquecidos por una gripe que nos ha causado molestias.

Pero ya estamos en vías de superar esta crisis y no dejaremos, primero Diosito, de estar presentes atendiendo la invitación del Comité.

Ya veremos, pero le haremos la lucha, eso sí...

Aquí le cortamos, continuaremos si el Sumo Hacedor nos lo permite, la próxima semana... cuídese que nada le cuesta, saludos...