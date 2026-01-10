$!Cavaliers brillan en ofensiva y vencen a Timberwolves

El cambio clave estuvo en la alineación titular. Tras la derrota del jueves, el entrenador Kenny Atkinson decidió incluir a Sam Merrill en lugar de Craig Porter Jr.. La apuesta funcionó: Merrill anotó 20 puntos con cinco triples y aportó el movimiento sin balón que necesitaba el quinteto inicial.

Los Cleveland Cavaliers ofrecieron una de sus mejores versiones de la temporada al derrotar 146-134 a los Minnesota Timberwolves , equilibrando la serie de dos partidos y mostrando un ataque fluido y contundente en el Rocket Mortgage FieldHouse.

La ofensiva de Cleveland fue coral. Donovan Mitchell lideró con 28 puntos, mientras que Darius Garland brilló con 22 unidades y seis asistencias, acertando 10 de 13 tiros. En la pintura, Evan Mobley sumó 24 puntos y Jarrett Allen firmó un doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes. Desde el banquillo, Jaylon Tyson volvió a destacar con 23 puntos y un perfecto 4-4 en triples.

El equipo movió el balón con gran efectividad: 36 de sus 55 canastas fueron asistidas y encestaron el 50 por ciento de sus triples (15 de 30). Minnesota también estuvo certero desde el perímetro (16 de 32), pero sus 15 pérdidas de balón limitaron sus opciones. Anthony Edwards aportó 25 puntos y Julius Randle 22, aunque no fue suficiente para frenar el ritmo de los Cavs.

La victoria confirma que Cleveland puede competir contra uno de los mejores equipos de la liga y llega como un impulso anímico para un plantel que había mostrado irregularidad. El próximo reto será el lunes, cuando reciban al Utah Jazz, con la misión de mantener la energía y el nivel ofensivo que los llevó a brillar frente a los Timberwolves.