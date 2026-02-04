Cavaliers envían a Lonzo Ball al Utah Jazz

Los Cleveland Cavaliers acordaron el traspaso de Lonzo Ball y dos selecciones de segunda ronda del draft al Utah Jazz, según reportó Shams Charania de ESPN. El agente del jugador, Rich Paul, sostendrá conversaciones con la directiva de Utah para definir el futuro del base.

El movimiento se suma a una serie de operaciones recientes de los Jazz, que también enviaron al pívot Jock Landale a los Atlanta Hawks a cambio de compensación económica, apenas un día después de concretar un intercambio mayor para adquirir a Jaren Jackson Jr. en un acuerdo con los Memphis Grizzlies que involucró a ocho jugadores.

Ball, quien protagonizó un regreso notable en octubre de 2024 tras más de mil días fuera por tres cirugías de rodilla, había firmado una extensión con los Chicago Bulls antes de ser traspasado a Cleveland en verano por Isaac Okoro. Sin embargo, su paso por los Cavaliers fue complicado: promedió apenas 4.6 puntos por partido, con un 30 por ciento de efectividad en tiros de campo y menos del 30 por ciento en triples, las cifras más bajas de su carrera.

El base tiene contrato vigente por 10 millones de dólares para la próxima temporada y será agente libre en el verano de 2027. Para Cleveland, el movimiento representa un intento de reestructuración, mientras que Utah apuesta por recuperar la mejor versión de Ball en un proyecto que busca volver a ser competitivo en la Conferencia Oeste.