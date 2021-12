$!Celebran primera etapa de la Liga Estatal de Atletismo 2020-2021 en Culiacán

CULIACÁN._ Con rotundo éxito y una excelente participación de todos los clubes establecidos en los diferentes municipios del Estado, se desarrolló la primera etapa de La Liga Estatal de Atletismo 2020-2021 en la pista del Centro de Alto Rendimiento en Culiacán. El certamen que tuvo en emotiva competencia a la crema y nata de este deporte, que inició temporada, con miras a los próximos eventos estatales, regionales y nacionales Conade.

Las competencias se desarrollaron bajo los auspicios coordinados del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE) y la Asociación Estatal de Atletismo que encabezan, Julio César Cascajares, y Melecio Angulo, respectivamente y quienes coincidieron en afirmar que este evento tendrá su próxima fecha en la pista mazatleca, asimismo, al finalizar el proceso de Liga Estatal las mejores marcas estarán firmando tarjeta para competir en los torneos zonales y estatales rumbo a la fase regional donde buscarán sus plazas para la etapa estelar de los Juegos Nacionales Conade.

MÁS DESTACADOS DE LA LIGA ESTATAL Los clubes que más sobresalieron en la primera jornada de este acontecimiento, fueron Cuba Team Esperanza, Club Diego Quiñónez y Amigos Club UAS. Con dos preseas doradas se manifestaron los clubes Chaguín Navolato, Parra Boys Cuba Team y Spartam Team. Ximena Uzeta, Club Perritas UAS ganó primer lugar en 40 metros planos categoría Cachorros con 7.58. Kristina Soto, Chaguín Navolato tuvo oro en 40 metros planos Panditas con 7.04. Elisa Leal, Aguiluchos Guasave ganó oro en 80 metros planos Promocional con 11.86.

María Ramírez, Casas Coci, se llevó el oro en 600 metros Promocional con 1:56:12. María Espinoza, Amigos Club UAS obtuvo oro en 80 metros planos Sub 16 con 10.79. Valeria Tirado, Amigos Club UAS ganó oro en 150 metros planos Sub 16 con marca de 19.20. Ximena Mejía, Chaguín Navolato, primer lugar en 600 metros planos Sub 16 con 1.53.21. Ninel Evans, Club Diego Quiñónez, ganó presea dorada en Impulso de bala Sub 16 con 6.91 metros. Alejandra Vivanco, Parra Boys oro en los 100 metros planos Sub 18 con 13.09.

Johana Verdugo, Club Diego Quiñónez, oro en Impulso de Bala Sub 18 con 12.12 metros. Kate Rodríguez, Club Cuba Team se llevó el primer lugar en Salto largo Sub 20 con 5.01. Danna Rodríguez realizó gran salto de longitud para dominar la prueba Sub 23 libre con marca de 5.76 del Club Parra Boys.

Wendy Quiñónez, del Club Diego Quiñónez ganó el oro en Lanzamiento de Martillo con 33.34 metros en la categoría Libre Sub 23. Juan García, Amigos Club UAS ganó los 40 metros planos categoría Cachorros con 7:35. David Maciel, Deportivo Dragones, oro en 40 metros planos Panditas con 7.73. Pablo Mendoza, Cuba Team Esperanza, ganó oro en 80 metros planos promocional con11.00.Derek Dones, Cuba Team, oro en 80 metros planos Sub 16 con 9.97. Abel Osorio, Cuba Team Esperanza, oro en 600 metros planos Sub 16 con 1:42:67. Kristo López, Club La Milla, oro en los 100 metros planos Sub 18 con 11.87. Cristian Ortega, Club Snte 27 ganó oro 1500 metros planos Sub 18 con 4:33.64. José Rodríguez, Rarámuris Ahome, oro en 100 metros planos Sub 20 con 11:40.