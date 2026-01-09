$!Celtics imponen su poder ofensivo y doblegan a Raptors en Boston

Los Boston Celtics se llevaron una victoria de autoridad en el TD Garden al derrotar 125-117 a los Toronto Raptors, en un partido que reflejó tanto la contundencia ofensiva de los locales como la resistencia de unos visitantes que llegaron diezmados por las ausencias de Scottie Barnes, Brandon Ingram y Jakob Poeltl, además de la lesión de RJ Barrett en el cierre.

Boston arrancó con fuerza y llegó a tener ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto, pero Toronto no bajó los brazos y redujo la diferencia a cinco en el último periodo, obligando a los Celtics a mantener la intensidad hasta el final. La ofensiva de los de Massachusetts fue demasiado: con un 53.4 por ciento en tiros de campo y un 50 por ciento en triples, la defensa canadiense no pudo sostener el ritmo.