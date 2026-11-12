Amigo lector de Noroeste, el término de cervicalgia se da cuando le duelen las cervicales (nuca). Pues bien, a quién no le han molestado las cervicales cuando menos una vez en la vida, en lo personal creo que si no al cien por ciento, se acerca a este porcentaje.

Amigo lector de Noroeste, el término de cervicalgia se da cuando le duelen las cervicales (nuca). Pues bien, a quién no le han molestado las cervicales cuando menos una vez en la vida, en lo personal creo que si no al cien por ciento, se acerca a este porcentaje.

Pues bien, esta alteración conforme el individuo avanza en edad esta sintomatología es más frecuente, pero, en la actualidad tanto las nuevas generaciones (desde los lactantes) como en los de la tercera edad y contando, con la “esclavitud” que se autosometen al celular, y los padres actuales que todo lo quieren arreglar dándole el celular al recién nacido y etapas posteriores, no se si se acuerde pero yo sí, antes de esta generación reciente todo lo queríamos arreglar dándole el biberón al niño o cualquier bebida endulzada (lo cual fue un factor de obesidad), pues bien hoy en día, no solo los hacen ingerir nutrientes (en demasía), sino también lo están haciendo “vicioso” al celular, no quieren responsabilidades, sino a ver quién se hace cargo del nuevo ser (no todos).

Con este uso indiscriminado de la tecnología ahora ya se están viendo las consecuencias y una de ellas es la deformación de la columna cervical y torácica (joloma).

Todo lo anterior solo es una muestra de lo que hacen los movimientos y posturas viciadas (malas posturas), estas llevan a una mala fisiología de la columna cervical, y de no dejar la causa, en la adolescencia y adulto joven se verán las alteraciones ocasionadas por estas iatrogenias (alteraciones en la fisiología normal de la columna), producidas por la falta de responsabilidad de los padres hacia los hijos que están en desarrollo y crecimiento.

La columna cervical está compuesta por siete vértebras y sus respectivos pares nerviosos, los cuales cuando salen de la médula, se les conoce como nervios medulares, posteriormente, aunque cervicales, toman el nombre según sea el trayecto por donde pasan (no todas las ramas de nervios se les llama así), y van a inervar las extremidades superiores.

Otra forma de alteración de la columna cervical son los traumatismos, tanto los agudos como los microtraumatismos repetitivos, estos últimos son los más comunes en la generación de jóvenes y adultos jóvenes.

Otra de las causas son las enfermedades crónico degenerativas, donde la persona adulta va perdiendo la fisiología tanto de la vértebra como del anillo intervertebral. Es por esta degeneración que las personas a los 50, 70 años pierden estatura hasta un 30%, en promedio.

Una causa de cervicalgia va a ser el estrés, este al liberar hormonas del estrés, produce contracturas musculares que afectan no solo el músculo, sino también a nivel de hueso lo que produce sintomatología como cansancio, fatiga y malestar no solo local, también en el resto de la espalda (trapecios), pectorales y miembros superiores.

Todas las agresiones a columna cervical y se vea involucrada la médula o alguna raíz nerviosa se va a manifestar en la sensación y los reflejos de las extremidades superiores. Los nervios de la columna son así: ocho nervios cervicales, doce torácicos, cinco lumbares y cinco los sacros. Los segmentos C5 y D1, inervan la extremidad superior.

En el humano una forma preventiva de cuidar su columna es cuidar de las cargas y movimientos exagerados, así como tomar agua y moverse. También las vertebras como todo hueso es traveculado de acuerdo a la carga que es sometido, aunque en esto, la genética también juega un papel importante.

Cuando existe alguna lesión a nivel de columna cervical sea cual sea la etiología se valorará la fuerza motora, sensación, reflejos, y si estos se les encuentra alterados se deben realizar los estudios adecuados al caso para tener un diagnóstico de certeza y así instaurar el manejo adecuado.

En el manejo de lesiones a nivel cervical, y de acuerdo a la gravedad de la misma se deben tomas acciones los más rápido posible, ya sea para el manejo conservador (inmovilización, medicamento y fisioterapia), o quirúrgico.