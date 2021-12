“Me siento muy contento de hacer la primera defensa en casa, lo importante era ganar el cinto y ahora que lo tenemos es importante que se quede con nosotros, defenderlo con la afición de Culiacán que siempre me ha apoyado, me ha abrigado mucho”, mencionó Kevin.

El pugilista de 23 años no ha dejado de prepararse para un duro compromiso ante un rival del que conoce muy poco, pero que tiene foja de 21-2-0 con 17 KO’s.

“Llevamos una preparación fuerte y de mucha estrategia, hemos afinado detalles en golpes que no debíamos de tirar o que muchas veces funcionaron, pero queremos que en esta ocasión nos salgan perfectos, los hemos pulido y me estoy preparando física y mentalmente, ese día se va a ver el resultado. De mi rival no conozco mucho, no me gusta mucho ver videos de ellos cuando voy a enfrentarlos porque a veces los tienes en un plan de pelea y llegan en otro, mi equipo se encarga de eso y estudiarlos, es un peleador fuerte, un venezolano que tiene mucha hambre de triunfo al igual que nosotros y por eso será una pelea muy buena”, agregó el “Chacal” con récord de 23-0-1 y 12 KO’s.

Para concluir, Kevin González le deja un mensaje a sus seguidores y la gente que lo ha respaldado en su carrera invicta como profesional.

“Les agradezco a todas las personas que se toman el tiempo de ir a cada pelea, que me escriben y apoyan, al público de Culiacán que me ha abrigado bien, les han gustado mis peleas y siguen mi carrera, a mi familia que me da su apoyo incondicionalmente, mi novia, mi equipo de trabajo, que sin ellos no estaría aquí logrando cada sueño que tenemos en mente.

“También me tomo el tiempo de agradecerle a Shaddai Godoy porque siempre nos da el espacio, nos ha brindado su apoyo en las funciones, esta vez será un gran evento”, finalizó.