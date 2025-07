Chávez Jr. busca blindarse con amparos ante posible detención en México

La estrategia legal de Julio César Chávez Jr. se ha centrado en evitar su detención inmediata al regresar a México, luego de ser arrestado el pasado 3 de julio en California por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según confirmó el fiscal general Alejandro Gertz Manero, la defensa del pugilista ha promovido entre cinco y seis amparos ante tribunales mexicanos con el objetivo de que no sea aprehendido al pisar territorio nacional.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha rechazado todos estos recursos por improcedentes, ya que el acusado aún no se encuentra bajo custodia de las autoridades mexicanas.

Gertz calificó los amparos como “absolutos” y explicó que no pueden concederse mientras el imputado no esté formalmente en manos del Estado.

“Están solicitando un amparo para que no se le detenga... pero no procede porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, declaró el fiscal.

La audiencia migratoria clave en Estados Unidos está programada para este lunes 7 de julio, donde se definirá si Chávez Jr. será deportado o extraditado. Mientras tanto, su equipo legal continúa buscando vías para garantizar su libertad provisional en caso de que regrese a México.