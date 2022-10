“Casi me quedo fuera de la Q1 y estar cuarto no es un mal resultado. Me hubiera gustado estar más adelante para tomar el liderato en la curva uno.

“No sabía exactamente dónde estaba, tenía que activar el DRS manual, una pena”, señaló el tapatío tras la calificación.

Valtteri Bottas dividió a los Ferrari, con el piloto de Alfa Romeo ocupando el sexto lugar por delante de Charles Leclerc, mientras que Lando Norris se clasificó octavo para McLaren.

Los Alpine se alinearon noveno y décimo, Fernando Alonso por delante de Esteban Ocon para sellar la batalla clasificatoria intra-equipo.

GRAN PREMIO DE MÉXICO