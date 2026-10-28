Checo Pérez enloquece a Reforma con el Show Run de Cadillac

Paseo de la Reforma volvió a convertirse en una pista de carreras. Sergio ‘Checo’ Pérez hizo rugir el motor y realizó una espectacular serie de trompos y derrapes frente al Ángel de la Independencia durante el Show Run organizado por el Cadillac Formula 1 Team, en el marco de las celebraciones previas al Gran Premio de México 2026.

El piloto mexicano partió desde la glorieta de la Diana Cazadora a bordo de un monoplaza de Fórmula 2 modificado y adaptado con la librea, patrocinadores e imagen de la escudería Cadillac, en lugar del vehículo oficial MAC-26 de competencia.