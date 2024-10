Con un tiempo que lo relegó a la décimoctava posición, Pérez no pudo ocultar su decepción. Estuvo 1.1 segundos del tiempo de Lando Norris y la decepción no podía más grande en las tribunas del AHR.

“Lo vemos, sabemos el problema que tenemos, pero no hay solución rápida”, lanzó el piloto tapatío, quien detalló que el problema en el frenado viene de semanas atrás y le impide tener una mejor labor.

“Una pena, me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y es el problema que he tenido en las últimas tres carreras que no he podido frenar en la curva lenta, ese es el problema. Cada que intento atacar las frenadas no tengo ese agarre y ese es el principal problema”, comentó.