IMOLA._ El piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez dejó ir la segunda posición del campeonato mundial, luego de que tuviera un mal fin de semana en Imola, Italia. Ahora el puesto le pertenece a Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, quien sí logró subir al podio.

Para “Checo”, esta significó la segunda carrera consecutiva fuera del podio, un contraste bastante significativo a lo que fue su temporada en 2023. El tapatío reconoció que la clave de su mal desempeño se dio el día sábado, cuando quedó fuera en la Q2, lo que lo obligó a partir en 11.

Pese a ello, el mexicano logró colarse al octavo lugar que ya había ganado gracias a una estrategia de neumáticos duros, aunque tampoco suficiente para alcanzar a los punteros.

Luego de que firmara su peor fin de semana en el año en el Gran Premio de Emilia-Romagna, Sergio Pérez habló para FOX Sports México, asegurando que quedar fuera del Q3 fue lo que lo condenó a quedar relegado en la parrilla. “Creo que nuestro fin de semana se arruinó el día de ayer”, aseguró.

Asimismo, Pérez destacó que, de entre todo lo malo, pudo haber influido en que Lando Norris no rebasara a Max Verstappen, debido a que evitó su paso cuando el piloto de McLaren dejó los pits. Ahí, se encontró con el mexicano, quien hizo de todo para no dejarlo pasar. Sin embargo, destacó que su desempeño no fue el esperado:

“Sin pensarlo, fue bueno que al final con la salida quedé muy cerca de Lando, lo pude detener un poco. Creo que al final fue algo muy cerrado entre ellos. Al final, creo que no hemos sido tan competitivos como en otros fines de semana”.