Mucho se ha hablado sobre si el trabajo de Sergio Pérez ha quedado a deber hasta el momento con Red Bull Racing debido a que no ha podido subirse al podio en las primeras cuatro carreras de esta temporada; sin embargo, desde la óptica del padre de Max Verstappen el mexicano no ha hecho una mala labor, solo que se ha visto eclipsado por su vástago.

“Mercedes sigue teniendo un coche muy bueno. Creo que Max tiene que conducir más al límite para seguirles el ritmo. Mira a sus compañeros de equipo: Gasly, Albon y ahora Pérez, no son ‘flanes’. Pero de alguna manera Max está haciendo algo excepcional. Quizá no debería decirlo, pero hace que el coche parezca mejor de lo que es”, indicó Verstappen padre, en entrevista con el diario neerlandés De Telegraaf.

No obstante, el padre de Verstappen no pierde la fe de que Red Bull pueda seguir dando pelea a la escudería de Mercedes en esta temporada y no solo eso, sino también arrebatarles la cima al final de la campaña.

“Sí, tengo ese temor. Después de la pretemporada y del primer fin de semana de carrera, parecía que Red Bull tenía un coche muy bueno en comparación con Mercedes. Pero consiguieron dar vuelta a las cosas”, remató.