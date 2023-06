Por cuarta carrera consecutiva Checo quedó fuera de la Q3, ahora con un tiempo de 2:06.688.

“No me siento muy bien, no estoy al cien por ciento, pero aún así teníamos un gran auto para tener una muy buena calificación y desafortunadamente este sistema que no considera nada”, declaró el piloto tapatío, quien el jueves no se presentó a la jornada por sentirse mal.