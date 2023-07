Junto con el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, el australiano ha confirmado que apunta a regresar al asiento de Red Bull que dejó vacante a finales de 2018.

Con el actual campeón mundial Max Verstappen atado al equipo austriaco hasta 2028, Pérez, que solo mantiene un contrato hasta finales del próximo año, conserva el puesto que Ricciardo aspira a ocupar.

Pérez, sin embargo, no se molesta con las especulaciones que rodean su futuro en Red Bull, e insiste en que su único objetivo sigue siendo mejorar su desempeño actual.

“No, no soy un tipo... He estado en la F1 durante 13 años, así que no soy un tipo que piensa mucho más adelante”, dijo. “He estado con los ingenieros, ni siquiera tengo tiempo para discutir lo que está pasando con Daniel. Creo que es una gran oportunidad para él, y ya está.

“Me estoy enfocando en Hungría y luego en Bélgica y realmente no estoy pensando en 2025, ¿sabes? Es un mundo tan lejano por delante, es una tontería pensar tan lejos”.

Los rumores sobre la posibilidad de que Ricciardo se alinee para reemplazar a Pérez en el futuro se produjeron en medio de una desastrosa caída en la forma del mexicano.

Desde que obtuvo la pole position en Miami a fines de mayo, Pérez no ha logrado avanzar a la Q3 en las últimas cinco rondas y solo ha logrado un podio solitario durante ese tiempo.

Pero Pérez afirma que no está preocupado por sus problemas en una sola vuelta, afirmando que su preocupante tendencia de resultados no se debe a la falta de velocidad de su parte.

“No, no es una preocupación”, transmitió. “Creo que cuando miras esas malas clasificaciones, siempre ha habido una situación diferente, una situación externa, que no hemos tratado tan bien como deberíamos haberlo hecho.

“Siempre ha habido algún factor externo. No ha sido puro ritmo, por así decirlo”.