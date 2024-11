“Probablemente en Las Vegas no tuvimos el ritmo que tuvimos en Sao Paulo, pero creo que hay algunas señales prometedoras de que las cosas están mejorando. No fuimos tan competitivos en Las Vegas en términos de orden del equipo, pero creo que esta debería ser una buena pista para nosotros”.

Pérez se adjudicó el décimo puesto en el Gran Premio de Las Vegas después de una difícil sesión de clasificación que lo vio nuevamente abandonado en la Q1.

“Ha sido uno de mis mejores comienzos de año, con cuatro carreras consecutivas en el podio. Las cosas se veían muy bien”, dijo el seis veces ganador de carreras. “Pero tan pronto como regresamos a Europa, creo que nuestra temporada dio un giro de 180 grados. Otros equipos mejoraron y encontraron mucho rendimiento, por nuestro lado nos perdimos un poco con el auto.

“Hubo muchos fines de semana en los que las cosas no salieron como esperábamos, muchos fines de semana fueron demasiado difíciles simplemente en lo que respecta a que analizamos todas las áreas [del auto], y al final del día solo se puede hacer mucho en un fin de semana, por lo que terminamos perdiendo muchos puntos y la temporada resultó ser mucho más difícil. Pero creo que así es la Fórmula 1, a veces las cosas no salen como uno quiere. Seguimos aquí y somos optimistas de que podemos cambiar las cosas como equipo, especialmente de cara al año que viene”.

Presionado para explicar más a fondo por qué las cosas habían cambiado tanto desde aquellas buenas carreras a principios de 2024, Pérez respondió: “Creo que es muy difícil para la gente que no forma parte del equipo, o que está presente a diario, entender por qué de una carrera a otra estás tan lejos.

“Creo que cuando no eres capaz de sacarle el 100 por ciento a tu coche, no importa lo bueno que sea el coche y [esto] es lo que ha pasado. No he podido sacarle el 100 por ciento a mi coche por las dificultades que he tenido en los últimos meses con él, y creo que ese es el problema principal”.

Checo dice que él y el equipo están trabajando duro para hacer mejoras juntos.

“Creo que como equipo lo estamos entendiendo y estamos trabajando duro para asegurarnos de que podamos solucionar [los problemas]”.

Aunque Pérez firmó una extensión de contrato de dos años con Red Bull en junio, sus recientes dificultades han llevado a especular sobre su futuro en el equipo. Cuando se le preguntó si había alguna duda sobre si debería competir para el equipo la próxima temporada, y si el equipo debería centrarse en los datos en lugar de las estadísticas, Pérez respondió: “Creo que, al final del día, el equipo tiene toda la información, hay mucho que puedo decir aquí.

“Hay una razón por la que ampliamos mi contrato durante el año, y el equipo tiene todo [lo que necesita saber]. Sabemos exactamente dónde estamos en términos de rendimiento, en términos de problemas, dificultades que hemos tenido.

“Somos un equipo y sabemos exactamente cómo está todo internamente, por lo que estamos trabajando muy duro como equipo para salir adelante y volver a tener una temporada mucho mejor que la que acabamos de tener”.

Y cuando se le preguntó nuevamente si podía decir con 100 por ciento de confianza que conducirá para Red Bull el año que viene, Pérez respondió: “Sí, exactamente”.

(Con información de F1)