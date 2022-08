MÉXICO._ Sergio “Checo” Pérez ha revelado en múltiples ocasiones algunas pistas sobre su futuro en la Fórmula 1. El piloto de 32 años tiene claro que cuando se retire no seguirá ligado al mundo del Gran Circo y quiere vivir de forma tranquila con su familia alejado de las cámaras. Recientemente, el tapatío dio más claves sobre su retiro.

En una entrevista para Sport Bild, el mexicano señaló que no piensa abandonar la Máxima Categoría cuando termine su contrato con Red Bull en 2024. Si bien tampoco tiene la intención de seguir corriendo a los 40 años, no piensa dejar próximamente las carreras.

“Tengo contrato (con Red Bull) hasta 2024, pero no pienso terminar mi carrera en ese momento. Soy muy joven para eso y todavía me divierto demasiado. Incluso si este deporte me demanda mucho tiempo. La Fórmula 1 es tu vida y no puedes dejar eso atrás”, comentó.

En una entrevista con Hugo Sánchez que se realizó hace meses, “Checo” reconoció que no está en sus planes correr en la F1 hasta los 40 años. De hecho, el mexicano reveló que le gustaría terminar su carrera entre 2026 y 2027.

“Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1, quiero hacer otras cosas en la vida. He hecho esto toda mi vida”.