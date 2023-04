En una entrevista con medios europeos, el piloto tapatío confesó que no piensa en descender posiciones y que esta temporada es la ideal para trascender dentro del mundo del automovilismo, sobre todo al considerar que ya no es tan joven y las oportunidades, conforme pase el tiempo, se van diluyendo.

“Ahora no lo pienso, estoy en la tercera carrera, estoy cerca del primer lugar, solo pienso en ser campeón, pero también voy carrera a carrera, ese es mi objetivo”, comentó.

“Creo que sin duda estoy más cerca del final que del inicio en mi carrera, cada año es una oportunidad menos que tendré, lo sé, yo creo que tampoco nunca he estado tan cerca como este año, esta es una oportunidad muy grande que tengo, entonces es como lo estoy afrontando, pero también voy carrera a carrera pensando en cada fin de semana”.

Con respecto a la relación que hay dentro de su escudería Red Bull, aseguró que es muy importante mantener un buen ambiente porque una de las metas también es ganar la clasificación de pilotos.

“Creo que es importante al final mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y ese es mi máximo objetivo. Habrá momentos en el año en que tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible”.

Sobre cómo destronar al actual campeón de la Fórmula 1, su compañero Max Verstappen, Checo aseguró que las claves estarán en ser perfectos y consistentes en cada competición y solo así se le podría derrotar a Verstappen.

“Ser perfecto (para vencer a Max), no puedes dejar nada en la mesa, porque Max no hay un fin de semana que no maximice el potencial del auto, entonces tienes que ser perfecto y estar en un 100 por ciento, sabes que si estás en un 99.9 por ciento no es suficiente. Y también, sin duda, la consistencia. Tener un mejor nivel de consistencia en todas las carreras durante todo el año y tener mejores carreras”.