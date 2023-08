MÉXICO._ Dentro de Red Bull los mensajes son claros: Hoy no hay ningún piloto capaz de competir con Max Verstappen, y Sergio Pérez es el mejor piloto que podría estar al lado del neerlandés, lo que representaría un gran reto para cualquier otro competidor.

Christian Horner, jefe de la escudería austriaca, además de resaltar que nadie sería capaz de vencer al neerlandés ni con el mismo auto hoy en día, resaltó la labor del mexicano, de quien cree tiene “el trabajo más duro” en toda la Fórmula 1, a lo que se suma la obtención de resultados positivos, como lo refleja su segundo sitio en el campeonato de pilotos.

“Quiero decir, ese es probablemente el trabajo más difícil en la Fórmula 1, ser el compañero de equipo de Max Verstappen, porque el nivel en el que está operando, no creo que haya un piloto en la Fórmula 1 que sea capaz de enfrentarse a él en este auto”, dijo Horner a ESPN. “Creo que es un trabajo difícil para cualquiera, tienes que ser mentalmente muy, muy resistente para lidiar y hacer frente a eso”.Checo Pérez logró subirse al podio en las últimas dos fechas, pero esa pequeña racha no ha servido para apaciguar las críticas en su contra, algo que en Red Bull no agrada, ya que ven que el mexicano entrega los resultados que se esperaban.

Inclusive, Horner aseguró que el mexicano tiene “una gran capacidad mental” que le ha servido para sortear todos esos comentarios para así volver a ser competitivo.

“Mira, es un asiento muy, muy difícil y creo que casi tienes que desconectarte de lo que está haciendo y conducir lo mejor que puedas y ver a dónde te lleva”.