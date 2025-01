“Mi prioridad es disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estar con mi familia. En los próximos seis meses tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso de mi carrera”, comentó el piloto jalisciense, de 34 años.

Pérez anunció en diciembre su salida de la Fórmula 1 tras 14 temporadas, luego de rescindir su contrato con Red Bull Racing, equipo con el que tenía vínculo hasta 2026. Durante su paso por la máxima categoría del automovilismo, se convirtió en el piloto mexicano con más victorias, acumulando seis triunfos. Sin embargo, su última temporada estuvo marcada por resultados irregulares que derivaron en su separación del equipo.

“Es muy temprano para dar una respuesta de si pretendo volver a la Fórmula 1. Todo pasó muy rápido al final de la temporada pasada, no me esperaba dejar el equipo”, admitió el ex piloto de Racing Point y Force India.

Enfoque en la familia y nuevos proyectos

Lejos de las pistas, Pérez expresó su entusiasmo por dedicar más tiempo a su familia, una oportunidad que rara vez tuvo durante su etapa en la Fórmula 1.

“Mi mayor motivación ahora es llevar a mis hijos por un buen camino y estar más presente en sus vidas. Me ilusiona muchísimo estar con mi familia porque en la Fórmula Uno solo piensas en ser mejor piloto, prepararte mejor, no tienes tiempo para más”, aseguró.

Entre sus planes inmediatos se encuentran unas vacaciones y el acompañamiento a su hijo mayor en un torneo de fútbol en México.

“Mi mayor motivación es que tengo un torneo de futbol con Checo en tres semanas y nos vamos a ir a viajar por México. Espero que lo disfrute mucho y que nos vaya bien”, compartió.

Aunque Sergio Pérez no descartó un eventual regreso al automovilismo, su enfoque actual es aprovechar esta pausa para explorar nuevas facetas personales y profesionales.