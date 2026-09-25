$!Chicuate y Brito se coronan en Torneo Bajo Techo, en Muralla

MAZATLÁN._ La pareja integrada por Eleazar Chicuate y Jorge Brito se llevó el campeonato de la categoría 70 años y más tras derrotar en la final 8-7 a Abraham Herrera y Melesio Gaxiola, en la edición 15 del Torneo de Tenis Bajo Techo 2026 “Abraham Herrera”, que tiene lugar en el Club Deportivo Muralla.

Los campeones de la categoría mayor se vieron obligados irse a muerte súbita 8-6 para quedarse con el título.

El homenajeado del torneo, Abraham Herrera terminó como finalista al lado de Gaxiola.