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Chicuate y Brito se coronan en Torneo Bajo Techo, en Muralla

Se impusieron en la final a la dupla integrada por Abraham Herrera y Melesio Gaxiola
Rafael Moreno
Rafael Moreno |
25/09/2026 16:35
25/09/2026 16:35

MAZATLÁN._ La pareja integrada por Eleazar Chicuate y Jorge Brito se llevó el campeonato de la categoría 70 años y más tras derrotar en la final 8-7 a Abraham Herrera y Melesio Gaxiola, en la edición 15 del Torneo de Tenis Bajo Techo 2026 “Abraham Herrera”, que tiene lugar en el Club Deportivo Muralla.

Los campeones de la categoría mayor se vieron obligados irse a muerte súbita 8-6 para quedarse con el título.

El homenajeado del torneo, Abraham Herrera terminó como finalista al lado de Gaxiola.

$!Chicuate y Brito se coronan en Torneo Bajo Techo, en Muralla

Categoría D

La dupla de Juan Pablo Díaz y Gabriel Gómez doblegó en Dobles D 8-3 a Víctor Maldonado y Leonardo Zamora.

En encuentro de Dobles C, Humberto Quevedo y Jorge Huerta marcaron la pauta 8-1 ante Luis Velarde y Pablo Salmán.Ricardo Morales y Julio Recinos batieron 8-2 a Raúl Lizárraga y Gustavo Prieto.

AB

Óscar Domínguez y Jerónimo Velazco superaron 6-7 (4-7), 7-6 (8-6) y 10-8 a Carlos Gamboa y Héctor Huerta.

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